Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türk Kızılay Toplum Merkezleri maske üretiyor

Türk Kızılay Toplum Merkezlerinde, yeni tip koronavüris (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aralarında Suriyelilerin de bulunduğu gönüllüler maske üretiyor.

02.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:38
Türk Kızılay Toplum Merkezleri maske üretiyor
Türk Kızılay Toplum Merkezlerinde, yeni tip koronavüris (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aralarında Suriyelilerin de bulunduğu gönüllüler maske üretiyor.
İnsani yardım kapsamında faaliyet gösteren Türk Kızılay Toplum Merkezleri, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında maske üretimine başladı.
Yurt genelinde üretim gerçekleştirilen 15 merkezde aylık kapasitenin 100 bine ulaşması hedefleniyor.
Personelin yanı sıra aralarında Suriyelilerin de yer aldığı gönüllülerin ürettiği maskeler, İstanbul, Kayseri ve Konya'da bulunan Kızılay hastanelerinde steril hale getirilip, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.
Gaziantep Toplum Merkezi Geçim Kaynağını Geliştirme Sorumlusu Hayriye Tırnova Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay ailesi olarak, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadele çalışmalarına katkı sağladıklarını söyledi.
Bu kapsamda 15 toplum merkezinde vatandaşlara dağıtılmak üzere seri şekilde maske üretmeye başladıklarını ifade eden Yazıcı, şunları söyledi:
"Gaziantep yerelinde, Gülsan Holding'in tarafımıza ücretsiz verdiği ve Gaziantep Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Odası tarafından maske boyutlarında ücretsiz kestiği kumaşlarımızla gönüllülerimiz ve personelle birlikte maske üretiyoruz. Aylık hedefimiz tüm merkezlerde toplam 100 bin maske üretmek. Daha sonra bu maskeler sterilize edilip kutulanarak, öncelikle ihtiyaç sahipleri gözetilerek halkımıza dağıtılacak."
Suriyeli gönüllüler çalışmalara katkı sağladığı için mutlu
Çalışmalarda gönüllü olarak yer alan Suriyeli Reca İdris, Türk Kızılayın imkanlarıyla maske yaptıklarını ve insanlara yardım etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
Amarhac Hasan da çalışmalara katkı sağlamanın önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bize destek olduğu gibi biz de onlara destek olmak istiyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor." dedi.
Nedime Hüseyin ise koronavirüsle mücadelede Türkiye'ye destek olmak için maske yaptığını aktardı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Kızılay, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Türk Kızılay Toplum Merkezleri maske üretiyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erzurumlu Naci amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu Haberler
Erzurumlu Naci amcanın virüs isyanı sosyal medyada gündem oldu
Koronavirüse meydan okuyan şarkıcı, bin kişiye maske dağıttı Haberler
Koronavirüse meydan okuyan şarkıcı, bin kişiye maske dağıttı
Yeni infaz düzenlemesi yargı sürecindeki suçları da kapsayacak Haberler
Yeni infaz düzenlemesi yargı sürecindeki suçları da kapsayacak
’Dayanamayıp aldım’ diyen minübüs şoförü, ceza yemekten kurtulamadı Haberler
"Dayanamayıp aldım" diyen minübüs şoförü, ceza yemekten kurtulamadı
Bakan Albayrak, Kur’an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı Haberler
Bakan Albayrak, Kur'an kursu öğreticileri için müjdeli haberi paylaştı
Cemil Hoca’dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı Haberler
Cemil Hoca'dan geriye öğrencilerinin moral için hazırladığı klip kaldı
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı Haberler
İstanbul Ticaret Odası, fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı
İspanya’da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı Haberler
İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:44: Evlat nöbetindeki ailelerden çocuklarına "teslim ol" çağrısı - Haber 13:42: Devriye görevi atan polis ekipleri vatandaşlara moral için oyun havası çaldı - Haber 13:42: Karılova'da Nisan'da karla mücadele - Haber 13:41: Trakya'da koronavirüs önlemleri ve yağışlı hava sokaklarda insan yoğunluğunu azalttı -... - Haber 13:41: Vali Gürel Karabük'ün kuruluşunu kutladı - Haber 13:16: Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak - Haber 12:42: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı - Haber 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek - Ekonomi 12:08: İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı - Haber 12:05: Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi - Haber 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber