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Türk Kızılay yaşlılara yardım elini uzatıyor

Türk Kızılay Akçakoca Şubesi tarafından Akçakoca'nın köylerinde yardıma muhtaç ailelere yardım ediliyor.

26.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:27
Türk Kızılay Akçakoca Şubesi tarafından Akçakoca'nın köylerinde yardıma muhtaç ailelere yardım ediliyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Türk Kızılay Akçakoca Şubesi tarafından köylerde tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatılıyor.
Türk Kızılay Akçakoca Şube Başkanı Özkan Öztürk, yardımların tüm ilçe geneline yapıldığını söyledi.
Yardıma muhtaç her eve ulaşmaya çalıştıklarını aktaran Öztürk, "Bu gün tespit ettiğimiz Dadalı, Çayağzı, Akkaya köylerinde 65 yaş ve üstü ve tek başına kalan ihtiyaç sahiplerine temizlik malzemesi, kuru gıda ve et dağıtıyoruz. Sadece bugün değil, diğer günlerde de yardımlarımıza devam edeceğiz. Bu yardımları Valilik, Kaymakamlık ve STK'lar 'Vefa Destek Grubu Komisyonu've gönüllü üyelerimizle gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
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Türk Kızılay yaşlılara yardım elini uzatıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Akçakoca, Kızılay, Güncel

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Türk Kızılay yaşlılara yardım elini uzatıyor

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