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Türk Kızılaydan Azez'deki Suriyelilere yardım eli

Türk Kızılay tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de Dostluk Kampında bulunan ailelere gıda yardımı yapıldı.

06.09.2019 16:28 Türk Kızılaydan Azez'deki Suriyelilere yardım eli
Türk Kızılay tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Azez'de Dostluk Kampında bulunan ailelere gıda yardımı yapıldı.
Türk Kızılay, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'de 400 ailenin bir aylık gıda ve temizlik ihtiyacını karşılayacak yardım malzemesi dağıttı.
Dostluk Kampında, Suriye'nin Deyrezzor, İdlib, Halep bölgelerinden göç eden Suriyelilerin yanı sıra ülkenin güneyinde Yermuk Kampından göç eden Filistinliler de yaşıyor.

AA muhabirine konuşan kamp sakinlerinden Filistinli Muhammed Siyam, 2018'de Suriye'nin kuzeyine zorunlu olarak göç ettirildiklerini söyledi.


Dostluk kampında Suriyelilerle beraber yaşadıklarını belirten Siyam, "Türk Kızılay, kamptaki ailelere desteğini sürdürüyor. Gıda, su, ekmek yardımında bulunuyor. Türk hükümetine ve Türk Kızılay'a desteklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Kızılay, Suriye, Azez, Güncel

Kaynak: AA

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