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Türk Kızılaydan depremzede aileler ile yaşlı ve hastalara hijyen malzemesi desteği

Türk Kızılay tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında depremden etkilenen Doğu ve Güneydoğu'daki illerde 65 bin hijyen paketi dağıtılacak.

03.04.2020 13:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:03
Türk Kızılaydan depremzede aileler ile yaşlı ve hastalara hijyen malzemesi desteği
Türk Kızılay tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında depremden etkilenen Doğu ve Güneydoğu'daki illerde 65 bin hijyen paketi dağıtılacak.
Tedbirler kapsamında depremden etkilenen aileler ve 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının giderilmesi için Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde Türk Kızılay, başta Diyarbakır , Malatya, Tunceli ve Adıyaman olmak üzere çeşitli illere 3 kamyon hijyen malzemesi gönderdi.
Tür Kızılay Sosyal Hizmetler Direktörlüğü Proje Sorumlusu Fatih Güleç, AA muhabirine, hem depremde zarar görmüş ailelere hem de 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahiplerine destek verdiklerini söyledi.
Türk Kızılayın her dönemde ve her zorlu şartta ihtiyaç sahipleri için sürekli sahada olduğunu aktaran Güleç, "Bu kapsamda 65 bin hijyen paketini ihtiyaç sahiplerine gönderdik. Paketler içerisinde diş macunu, diş fırçası, sabun, el dezenfektanı, kolonya gibi hijyen malzemeleri bulunuyor. Kızılay olarak sizler için dışarıdayız, sizler de evinizde kalın Türkiyem" dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Kızılay, Güncel
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