Türk Kızılaydan depremzedelere sıcak yemek ve çay ikramı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay tarafından depremzedelere sıcak yemek ve çay ikram ediliyor.
15.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:27
Karlıova ilçesinde dün meydana gelen depremin ardından vatandaşların yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.
Depremin hemen ardından başlayan ve kesintisiz süren hizmetle Türk Kızılay tarafından vatandaşlara günde 2 öğün sıcak yemek dağıtımı yapılırken günde 3 bin kişinin yemek ihtiyacı karşılanıyor.
Bu kapsamda Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan depremzedelere de sıcak yemek dağıtımı yapıldı, çay ikramında bulunuldu.
Kaynak: AA