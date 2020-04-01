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Türk Kızılaydan evinden çıkamayan 150 aileye yardım

Türk Kızılay Kastamonu Şubesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi 150 aileye yardımda bulunuldu.

01.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:44
Türk Kızılaydan evinden çıkamayan 150 aileye yardım
Türk Kızılay Kastamonu Şubesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi 150 aileye yardımda bulunuldu.
Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan misafirlerin 3 öğün yemek ve ara öğün ihtiyaçlarının şube tarafından karşılandığını söyledi.
İçinde bulunulan süreçte daha hassas davrandıklarını ifade eden Güzel, şunları belirtti:
"Özellikle Kovid-19 salgını sebebiyle evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü kişilerle kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin talebini değerlendiren çalışmalar yaptık. Kastamonu merkez ve 19 ilçede gıda kolisi ve kurban eti konservesi dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Valiliğimiz bünyesinde oluşturulan Vefa grubu ve direkt şubemize ulaşan talepleri alıp evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda kolisi ulaştırdık. Aile fertlerini de saydığımızda 750 kişiye yardımda bulunduk. Ayrıca elimizde bulunan 8 bin kurban eti konservesinin dağıtımına başladık."
Türk Kızılay Genel Merkezinin de bu süreçte önemli çalışmalara imza attığını vurgulayan Güzel, "Türkiye genelinde 47 ilde 77 hizmet noktasında bin 213 gönüllü ile 725 bin 550 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Hastanelere sağlık ekipmanı, koruyucu ekipman dağıttık. 150 şişme çadır hastanesi, hastane ve Sağlık Bakanlığına teslim edildi." diye konuştu.
Güzel, vatandaşlara evde kalın çağrısında bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Kızılay, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Türk Kızılaydan evinden çıkamayan 150 aileye yardım - Haberler

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