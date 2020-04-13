Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türk Kızılaydan kan bağışı çağrısı

Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık, "Ekmek almak için dışarı çıkan tüm bağışçılarımızı ve sağlıklı her bir vatandaşımızı kan vermeye çağırıyoruz.

13.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:47
Türk Kızılaydan kan bağışı çağrısı
Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Raportörü Erdoğan Kısacık, "Ekmek almak için dışarı çıkan tüm bağışçılarımızı ve sağlıklı her bir vatandaşımızı kan vermeye çağırıyoruz." dedi.
Kısacık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kan bağışındaki azalmaya dikkati çekti.
Koranavirüs salgınından önce Türkiye'de günlük 9 bin ünite kan bağışlandığını belirten Kısacık, "Salgın ülkemizde yaygınlaşınca bu sayı 2 bin üniteye kadar düştü. Şu anki kan stokumuz 41 bine kadar geriledi. Şu anda stoktan tüketiyoruz." diye konuştu.
Kısacık, kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Hastanelerde sadece koronavirüse yakalanmış hasta yatmıyor. Lösemi hastalarımız var, doğum yapacak anne adaylarımız ve trafik kazası geçirmiş veya acilen ameliyata girmek zorunda çok sayıda kişi var. Bunlar için sürekli kan tüketiliyor. Ekmek almak için dışarı çıkan tüm bağışçılarımızı ve sağlıklı her bir vatandaşımızı kan vermeye çağırıyoruz."
Kısacık, bağış noktalarında ekiplerin gerekli her türlü önlemi aldığını belirterek, kan vermek isteyenlerin tedirgin olmamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Kovid-19 salgınında hayat ne zaman normale döner? Bilim Kurulu Üyesi, 20 Mayıs’ı işaret etti Haberler
Kovid-19 salgınında hayat ne zaman normale döner? Bilim Kurulu Üyesi, 20 Mayıs'ı işaret etti
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Haberler ›› Güncel ››Türk Kızılaydan kan bağışı çağrısı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:20: Ertelenen Hendek Belediye Meclisi olağanüstü toplanıyor - Haber 15:20: Çaldıran Belediyesinden sokak hayvanlarına yiyecek desteği - Haber 15:20: "Kayseri'de 273 Covid hastası var, 70'i yoğun bakımda" - Haber 15:20: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı başladı. - Haber 15:20: Koronavirüs danışma hattı vatandaşların sorularını yanıtlıyor - Haber 14:26: Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler