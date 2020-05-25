Türk Kızılaydan konteyner kentte yaşayan çocuklara bayram hediyesi

Türk Kızılay Elazığ Şubesi, Ramazan Bayramı'nı konteyner kentlerde geçirmek zorunda kalan depremzede çocukların yüzünü, hediyelerle güldürdü.

25.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:06
Türk Kızılay Elazığ Şubesi, Ramazan Bayramı'nı konteyner kentlerde geçirmek zorunda kalan depremzede çocukların yüzünü, hediyelerle güldürdü.
Kızılay gönüllüleri, 24 Ocak'ta meydana gelen, merkezi Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzede çocukları, aileleriyle geçici kaldıkları Doğukent ve Kırklar mahalleleri ile Gölbaşı ve Aşağıdemirtaş konteyner kentlerde ziyaret etti.
Maskelerini takan gönüllüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir araya geldikleri çocuklara hediye paketleri, ailelere ise maske, eldiven ve hijyen malzemeleri dağıttı.
Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 81 ilde olduğu gibi Elazığ'da da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığını hatırlattı.
"Yaşanan deprem ve koronavirüs salgını dolayısıyla vatandaşlarımız özellikle çocuklarımız bayramlaşmadan mahrum kaldı. Biz de çocuklarımıza bayram sevincini yaşatmak adına özellikle depremden zarar görmüş vatandaşlarımızın yerleştirildiği konteyner kentlerde hediye paketi dağıttık." diyen Kızılkaya, diğer aile bireyleri için de maske ve dezenfektan desteğinde bulunduklarını aktardı.
Ailelerin bayramlarını kutladıklarını dile getiren Kızılay, onlara yanlarında olduklarını bir nebze de olsa hissettirdiklerini, bayram sevincini bu ailelerle paylaştıklarını kaydetti.
Konteyner kentte yaşaşan 60 yaşındaki Sevgi Tekin, konteyner kentte ilk kez bayram kutladıklarını söyledi.
"Yaşadığımız deprem nedeniyle sağ olsun devletimiz hep yanımızdaydı, maddi ve manevi olarak. Allah razı olsun." ifadelerini kullanan Tekin, bugün de hediyeleri ile çocukları sevindiren Türk Kızılaya teşekkür ettiklerini belirtti.
7 yaşındaki Yusuf Çıldır, bayramın güzel geçtiğini belirterek "Valimiz konteyner kentte şeker toplamamıza izin verdi. Bisiklet de sürdük. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.
Ilgın Tezdurdu ise bayramı, ailesiyle konteyner kentte geçirdiğini belirterek, "Valimiz şeker toplama izni verdiği için çok mutluyum. Bayramımızı kutladık. Bugün de bize çikolata paketleri getirdiler. Marketler kapalı, alamıyorduk. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim." diye konuştu.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Türk Kızılaydan konteyner kentte yaşayan çocuklara bayram hediyesi

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Elazığ, Güncel, Haber

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