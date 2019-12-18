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Türk Kızılaydan öğrenciler için "Türk Malları Haftası" etkinliği

Türk Kızılay Yenimahalle Şubesi, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinlikleri kapsamında, serebral palsi ve otizmli öğrencilere pamuk şeker, mısır ve balon dağıttı.

18.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:44Türk Kızılaydan öğrenciler için
Türk Şubesi, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinlikleri kapsamında, serebral palsi ve otizmli öğrencilere pamuk şeker, mısır ve balon dağıttı.
İller Bankası Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen etkinliğe öğrenci ve veliler yoğun ilgi gösterdi.
Çeşitli oyunlarla öğrencilerin coşkulu anlar yaşadığı programda, palyaçolar da sergiledikleri performansla katılımcı çocukları güldürdü.
Etkinlikte AA muhabirine bilgi veren Türk Kızılay Yenimahalle Şube Başkanı Harun Özçelik, yerli ve milli üretimi desteklemenin önemine işaret etti. Özçelik, "Kızılay olarak deprem, sel ve benzeri birçok afette yer aldığımız gibi sosyal alanlarda da faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bugün de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası vesilesiyle bu eğitim merkezimizde engelli çocuklarımıza hediyelerle destek olmak istedik." diye konuştu.

Yenimahalle, Kızılay, Güncel

Kaynak: AA

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