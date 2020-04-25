Türk Kızılaydan ramazan pidesi servisi
Türk Kızılay Kayseri Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan kentte vatandaşlara ramazan pidesi ikramında bulundu.
25.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:06
Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılay Kayseri Şubesi, Genç Kızılay Kayseri ve Genç Kızılay Erciyes Üniversitesi Topluluğu üyesi 30 gönüllü, 2 bin 500 aileye 6 bin pide dağıttı.
Bazı vatandaşlar pencerelerinden sepet sarkıtarak, kimisi de aşağı inerek pidelerini aldı.
Kızılay ekibi, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sistemli şekilde dağıtımı gerçekleştirdi.
Kaynak: AA