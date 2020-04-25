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Türk Kızılaydan ramazan pidesi servisi

Türk Kızılay Kayseri Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan kentte vatandaşlara ramazan pidesi ikramında bulundu.

25.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:06
Türk Kızılaydan ramazan pidesi servisi
Türk Kızılay Kayseri Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan kentte vatandaşlara ramazan pidesi ikramında bulundu.
Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılay Kayseri Şubesi, Genç Kızılay Kayseri ve Genç Kızılay Erciyes Üniversitesi Topluluğu üyesi 30 gönüllü, 2 bin 500 aileye 6 bin pide dağıttı.
Bazı vatandaşlar pencerelerinden sepet sarkıtarak, kimisi de aşağı inerek pidelerini aldı.
Kızılay ekibi, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sistemli şekilde dağıtımı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Kızılay, Güncel , Haber
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