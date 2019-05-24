24.05.2019 19:05
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Türk Kızılaydan Senegal'de ihtiyaç sahiplerine iftar

- Tally Diallo Camisi'nin bahçesinde ihtiyaç sahiplerine ramazan gıda paketi dağıtımı Başkent Dakar'daki Ndiassene Yetimhanesi'ndeki çocuklara iftar verilmesi Türk Kızılay yetkililerinin ihtiyaçlı aielelere yardım pakeri götürmesi Türk Kızılay, Senegal'de aralarında yetim ve engellilerin...

- Tally Diallo Camisi'nin bahçesinde ihtiyaç sahiplerine ramazan gıda paketi dağıtımı
Başkent Dakar'daki Ndiassene Yetimhanesi'ndeki çocuklara iftar verilmesi
Türk Kızılay yetkililerinin ihtiyaçlı aielelere yardım pakeri götürmesi Türk Kızılay, Senegal'de aralarında yetim ve engellilerin de bulunduğu 700 kişiye yardımda bulundu.
Başkent Dakar'daki Ndiassene Yetimhanesi'ndeki çocuklara iftar veren Türk Kızılay, Thiaroye semtindeki Tally Diallo Camisi'nin bahçesinde de aralarında engellilerin bulunduğu ihtiyaç sahiplerine ramazan gıda paketi dağıttı. Türk Kızılaydan Senegal'de ihtiyaç sahiplerine iftar Dakar, Senegal, Güncel
Kaynak: AA