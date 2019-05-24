Türk Kızılaydan Senegal'de ihtiyaç sahiplerine iftar

- Tally Diallo
Camisi'nin bahçesinde ihtiyaç sahiplerine ramazan gıda paketi dağıtımıBaşkent Dakar
'daki Ndiassene Yetimhanesi'ndeki çocuklara iftar verilmesi Türk Kızılay
yetkililerinin ihtiyaçlı aielelere yardım pakeri götürmesi Türk Kızılay, Senegal
'de aralarında yetim ve engellilerin de bulunduğu 700 kişiye yardımda bulundu.
Başkent Dakar'daki Ndiassene Yetimhanesi'ndeki çocuklara iftar veren Türk Kızılay, Thiaroye semtindeki Tally Diallo Camisi'nin bahçesinde de aralarında engellilerin bulunduğu ihtiyaç sahiplerine ramazan gıda paketi dağıttı.
Dakar
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Kaynak: AA