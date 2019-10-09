Haberler » Güncel » Türk Kızılaydan Yemenli öğrencilere destek

Türk Kızılaydan Yemenli öğrencilere destek

Türk Kızılay, Yemen'in güneyindeki Aden kentinde öğrencilere okul çantası ve kırtasiye yardımında bulundu.

09.10.2019 18:46Türk Kızılaydan Yemenli öğrencilere destek
Türk Kızılay, Yemen'in güneyindeki Aden kentinde öğrencilere okul çantası ve kırtasiye yardımında bulundu.
Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aden kentindeki 4 okulda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere bin okul çantası dağıttıklarını söyledi.
Çantalarda öğrencilerin eğitimi için gerekli kırtasiye malzemelerinin de bulunduğunu aktaran Aydın, Kızılayın Yemen'deki insani yardım çalışmaları kapsamında faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.
Türkiye, resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Yemen'in farklı illerinde insani yardımlar yapıyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları nedeniyle bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

Kızılay, Yemen, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:44 Romanya'da FETÖ'cülerin Türk gazeteci hakkındaki şikayetine ret
21:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin direktifler
21:44 İstanbul'da barış pınarı harekatı için camilerde sela okundu (4 avcılar)
21:43 Suriye sınırına askeri sevkiyat
21:43 YPG/PKK'dan Cerablus'ta saldırı: 1 sivil öldü, 7 sivil yaralandı
21:43 İstanbul'da 'barış pınarı harekatı' için camilerde sela okundu
21:40 "Kuzey Suriye'de teröristler bulundukça Türkiye güvende olmayacak"
9.10.2019 21:45:17