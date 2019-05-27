Türk Kızılaydan zekat ve gıda yardımları

Türk Kızılay
tarafından başlatılan "Ramazanda az çok demeden paylaşıyorsan Hilal Olsun Türkiye
" kampanyası kapsamında Kastamonu
'da bin 500 kişiye gıda yardımı, bin 200 kişiye de 300 liralık zekat yardımında bulunulacak.
Türk Kızılay Kastamonu Şubesi, Türkiye genelinde başlatılan "Ramazanda az çok demeden paylaşıyorsan Hilal olsun Türkiye" kampanyası kapsamında Kastamonu'da gıda kolisi yardım bağış kampanyası başlattı.
Ayrıca şehrin sokaklarında dolaşan Kızılay gönüllüleri vatandaşlarla sohbet edip broşür dağıtarak çalışmalar hakkında bilgi veriyor.
Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Başkan Yardımcısı Sabit Tavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yeni aldıkları mobil araçla günlük 300 kişiye sıcak yemek çıkarabilecek duruma geldiklerini söyledi.
"Ramazanda az çok demeden paylaşıyorsan Hilal olsun Türkiye" sloganıyla yola çıktıklarını anlatan Tavi, "Bu ramazanda Kastamonu ve ilçelerinde bin 200 kişiye 300 liralık zekat yardımı yapacağız. Bin 500 kişiye de gıda kolisi yardımı ulaştıracağız. Bayram öncesi yardımları ulaştırmayı planlıyoruz. Alışveriş merkezinde bulunan standımızda gıda kolisi yardımları alınmaya devam ediyor. Yardımda bulunmak isteyenler buraya gelebilirler." dedi.
Kızılayın yardımlarla ayakta durduğunu belirten Tavi, "Türk Kızılay bir devlet kuruluşu değildir. Bağışçılarımız gayret ve yardımları ile ayakta duruyor. Kan merkezlerimiz sayesinde Türkiye'nin kan ihtiyacını karşılıyoruz. Biz kan satmıyoruz. Aldığımız kanları bağış şeklinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz." diye konuştu.
Dünyanın her yerinde ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını ifade eden Tavi, "Zekat, fitre ve aşev projelerimizle tüm Türkiye'de mağdur ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalışıyoruz. 151 yıldır dil din cinsiyet, ırk ayrımı yapmadan nerede bir mağdur nerede bir acı varsa Türk Kızılay orada olmuştur." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA