Türk Kızılayı Afganistan'daki mültecilere yardım etti

Türk Kızılay
, Ramazan 2019 Yurtdışı Gıda Yardım Programı kapsamında Afganistan
'ın kuzey bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahibi 412 aileye gıda paketi ulaştırdı.
Mezar-ı Şerif kentindeki mülteciler kampındaki dağıtım törenine Türkiye
'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay ve Türkiye Maarif Vakfı Mezar-ı Şerif Erkek Lisesi Müdürü Ahmet Sami Demir
katıldı.
Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanlığından yapılan açıklamada, bahse konu gıda paketlerinin 112 adedinin Mezar-ı Şerif'teki Faryablılar Kampında, 222 adedinin Şibirgan
'daki Enstitü ve Devletabadlılar Kamplarında, 78 adedinin ise Faryab Vilayeti'ne bağlı Bilçirag ilçesinden doğal afet ve savaş nedeniyle Şibirgan'a göç ederek ilçe merkezinde kurdukları çadırlarda hayatını sürdürmeye çalışan göçmenlere teslim edildiği bildirildi.
Sıvı Yağ, prinç, yeşil çay, şeker, barbunya, hurma ve çocuk bisküvisinden oluşan gıda paketlerinden Ramazan ayı boyunca Afganistan genelinde toplamda 2000 adet dağıtıldığı ifade edilen açıklamada, Türk Kızılay'ın bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım faaliyetlerine ayrım gözetmeksizin devam edeceği kaydedildi.
Kaynak: AA
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