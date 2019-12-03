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Türk Kızılayı Beşiktaş Şubesi gönüllüleri engellileri sevindirdi

Türk Kızılayı Beşiktaş Şubesi gönüllüleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gelerek engelli öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.

03.12.2019 20:22 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:25
Türk Kızılayı Şubesi gönüllüleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul'dan 'a gelerek engelli öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.
Türk Kızılayı Beşiktaş Şube Başkanı Sıddık Doğan ve beraberindekiler, klarnet sanatçı Hüsnü Şenlendirici ile Kahramanmaraş'ta 125. Yıl Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret etti.
Öğrencilerle pasta kesen Kızılay gönüllüleri, palyaçolar eşliğinde bir süre öğrencileri eğlendirdi.
Kızılay gönüllüleri, daha sonra İstanbul'dan getirdikleri ayakkabı, mont, okul çantası, boyama kitabı, kırtasiye ürünleri ve çamaşırları öğrencilere hediye etti.
Türk Kızılayı Beşiktaş Şube Başkanı Sıddık Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık yaratmak için ihtiyaç sahibi öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.
Özel işinden dolayı Kahramanmaraş'a geldiğinde bir arkadaşı vasıtasıyla organizasyon yapma kararı aldıklarını dile getiren Doğan, gerekli istişarenin ardından bir proje geliştirerek Kahramanmaraş'ta güzel bir günde özel öğrencilerle bir araya geldiklerini belirtti.
Çocukların da kendilerine mutlu bir an yaşattığını ifade eden Doğan, "Çünkü biz de engelli adayıyız. Bizim de yarın ne olacağımız belli değil. Bizim buradaki bütün amacımız bu çocukların toplumda farkındalıklarını artırmak. Çünkü bunlar özel çocuklar, bizler sıradan insanlarız. Bu özel çocukların da toplumun ilgisi ve sevgisine ihtiyacı var. O nedenle bu farkındalığın toplumda bilinçli olarak kazandırılması amacıyla bir proje yapmış olduk." diye konuştu.
125. Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Sinan Coşkun ve yardımın getirilmesine katkı sağlayan Hamiyet Günlemez de etkinlikten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Türk Kızılayı Onikişubat Şube Başkanı Mustafa Evliya, Türk Kızılayı Dulkadiroğlu Şube Başkanı Gürcün Gürbüz'ün de üyeleriyle destek verdiği etkinliğe, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Aktif Bulut ve Şube Müdürü Süleyman Dal da katıldı.
Türk Kızılayı Beşiktaş Şubesi gönüllüleri engellileri sevindirdi

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Kaynak: AA


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