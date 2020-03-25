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Türk Kızılayı Bursa'da hastalara hijyen seti dağıttı

Türk Kızılayı görevlileri, Bursa Şehir Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören ihtiyaç sahibi hastalar ile yakınlarına hijyen seti dağıttı.

25.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:06
Türk Kızılayı Bursa'da hastalara hijyen seti dağıttı
Türk Kızılayı görevlileri, Bursa Şehir Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören ihtiyaç sahibi hastalar ile yakınlarına hijyen seti dağıttı.
Türk Kızılayı Bursa Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Dursun Topal ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Güzelsoy'a ziyarette bulunarak, ihtiyaç sahibi hastalar ve yakınları için hazırlanan hijyen seti paketlerini teslim etti.
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en hafif şekilde atlatılabilmesine destek verebilmek için Kızılay ekipleri ve gönüllülerinin ülke genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Gürkan, salgına karşı tüm tedbirleri aldıklarını ve bu süreçte yardıma muhtaç vatandaşların yanında olduklarını bildirdi.
Gürkan ayrıca yaşanan süreçte sokağa çıkma yasağından dolayı günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 65 yaş üstü bireylerin, kronik hastalığı bulunan vatandaşların ve ihtiyaç sahibi ailelerin tespit edilip yardım edilmesi için Türk Kızılayının çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü duyurdu.

Kaynak: AA

Etiketler : Şehir Hastanesi, Türk Kızılayı, Bursa, Sağlık

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