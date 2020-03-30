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Türk Kızılayı Bursa Şubesinden Gemlik'e erzak kolisi desteği

Türk Kızılayı Bursa Şubesi, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Gemlik ilçesindeki Vefa Destek Sosyal Grubu'na 100 erzak kolisi desteğinde bulundu.

30.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:58
Türk Kızılayı Bursa Şubesinden Gemlik'e erzak kolisi desteği
Türk Kızılayı Bursa Şubesi, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Gemlik ilçesindeki Vefa Destek Sosyal Grubu'na 100 erzak kolisi desteğinde bulundu.
Erzak desteği etkinliğine Gemlik Kaymakamı Yaşar Dönmez, Türk Kızılayı Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, Gemlik Şube Başkanı Erdal Şimşekoğlu ve Kızılay gönüllüleri katıldı. Koliler, Gemlik Kaymakamlığına teslim edildi.
Gürkan, yaptığı açıklamada, Bursa Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmalarına devam ettiğini belirtti.
Türk Kızılayı olarak erzak ve gıda yardımıyla bu gruplara destek olduklarını aktaran Gürkan, "Kaymakamlığımız tarafından oluşturulan Vefa Destek Grubu'nda Kızılay Gemlik Şube Başkanımız da var. Bizler Bursa'da 2 bin 500 aileye ulaşıyoruz. Kızılay Destek Kartları'yla da 1300 aileye ulaşıyoruz. Şu anda Kızılay olarak Gemlik'e 100 erzak kolisi ve 500 kıyma ve kavurma dağıtımı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Türk Kızılayı, Gemlik, Bursa, Güncel
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