Türk Kızılayı Diyarbakır Şube Başkanlığına Mesut Işık Seçildi

Türk Kızılayı Diyarbakır
Şube Başkanlığına Mesut Işık
getirildi.
Çevre ve Şehircilik Diyarbakır İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen ve 2 liste halinde gidilen olağan genel kurulda Işık 121 oyla şube başkanlığına seçildi.
Delegelere teşekkür eden Işık, yeni bir dönemin başladığını söyledi.
Işık, "Diyarbakır'ın ilçelerinin, beldelerinin, köy ve mezralarının muhtaçlarına şubemiz yeni bir hayır kapısı, bir umut ışığı olacak. 150 yıllık geçmişi ile Türkiye
'nin gözbebeği olan Kızılay'ın değerini artıracak projeler geliştirerek, kurumu daha ileriye taşıyacağız." dedi.
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Kaynak: AA