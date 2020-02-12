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Türk Kızılayı ekibinden, engelli vatandaşa doğum günü sürprizi

Karapınar'da kan bağışı kampanyası düzenleyen Türk Kızılayı ekibi, doğum günü olduğunu öğrendikleri engelli Ali Şengül için pasta kesti.

12.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:21Türk Kızılayı ekibinden, engelli vatandaşa doğum günü sürprizi
Karapınar'da kan bağışı kampanyası düzenleyen Türk Kızılayı ekibi, doğum günü olduğunu öğrendikleri engelli Ali Şengül için pasta kesti.
Türk Kızılayı ekibi, kampanya kapsamında kan vermek için kendilerine başvuran Ali Şengül'un doğum günü olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Türk Kızılayı ekipleri, çevredeki bir pastaneden yaş pasta alarak, Ali Şengül'ün doğum gününü kutladı.
Alkışlarla salona gelen ve 22 yaşına "merhaba" diyen Ali Şengül, yapılan sürprizle büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

Kan vermeye gelenler Ali Şengül'ün doğum gününe şahitlik etti.

Türk Kızılayı, Ali Şengül, Güncel

Kaynak: AA

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