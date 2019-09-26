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Türk Kızılayı Gaziantep Şubesinden 3 bin kişiye aşure

Türk Kızılay Gaziantep Şubesi, muharrem ayı dolayısıyla şehrin üç ayrı noktasında 3 bin kişiye aşure dağıttı.

26.09.2019 16:56Türk Kızılayı Gaziantep Şubesinden 3 bin kişiye aşure
Türk Kızılay Gaziantep Şubesi, muharrem ayı dolayısıyla şehrin üç ayrı noktasında 3 bin kişiye aşure dağıttı.
Türk Kızılay Gaziantep Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sadece afet dönemlerinde değil önemli günlerde de vatandaşları yalnız bırakmayan Türk Kızılay, Gaziantep'in 3 ayrı noktasında muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulundu.
Kızılay olarak insanların yalnızca zor anlarında değil, güzel günlerinde de yanlarında bulunmayı ilke edindiklerini belirten Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir ilkokulda, Gaziantep Üniversitesinde ve Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunda olmak üzere, 3 farklı noktada, 3 bin kişilik aşure dağıttıklarını kaydetti.

Gaziantep, Kızılay, Güncel

Kaynak: AA

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