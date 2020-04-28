Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

TÜRK KIZILAYI GENEL BAŞKANI KINIK SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA İFTAR YAPTI

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarıyla birlikte Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu'nda iftar yaptıTürk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve Başakşehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr.

28.04.2020 22:37 | Son Güncelleme: 28.04.2020 22:40
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarıyla birlikte Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu'nda iftar yaptı
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve Başakşehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan, Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu'nda kalan yaklaşık 800 sağlık çalışanıyla iftarda buluştu. İftar öncesi Kınık ve beraberindekiler sağlık çalışanlarıyla sohbet etti. İftar vaktinin yaklaşmasıyla birlikte sağlık personelleri sosyal mesafe kurallarına uyarak yemek sırasına girdi. Yemeğini alan sağlıkçılar masalarda karşılıklı olarak oturdu. Ezanın okunmasıyla birlikte Kınık ve sağlıkçılar oruçlarını açtı.
İFTAR SONRASI AÇIKLAMA YAPTI
İftar sonrasında açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kredi Yurtlar Kurumumuzun Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'ndayız. Burada sağlıkçılarımız kalıyor. Hastanelerde koronavirüs servislerinde çalışan ve ailelerini muhafaza etmek için evlerine gidemeyen ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelmiş yeni atanan görevlerinin başına gelmiş ancak kalma vesaire gibi işlemlerini yerine getirememiş arkadaşlarımız var. İstanbul'da 3 bin 500 sağlık çalışanımız Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yurdunda misafirler. Biz de Kızılay olarak onların gıda ihtiyaçlarını, iftarlarını veriyoruz. Bugün de onlarla birlikte iftar açmak için bu koronavirüsün cephesinin en önünde savaşan sağlıkçılarımızla, hekimlerimizle, hemşirelerimizle, yardımcı personellerimizle birlikte iftar açmak için bulunuyoruz. İstanbul'da 16 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda sağlıkçılarımız bu şekilde barınıyorlar. Bu yurtta 660 sağlıkçımız var ama 3 bin 500 civarında sağlıkçımız yurtlarda konaklıyor "diye konuştu. TÜRK KIZILAYI GENEL BAŞKANI KINIK SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA İFTAR YAPTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Kanuni Sultan Süleyman, Türk Kızılayı, Başakşehir, Kınık, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz Haberler
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
ABD’de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti Haberler
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un’un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir Haberler
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
Adana’da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Haberler
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu Haberler
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu
Adana’da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Haberler
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak Haberler
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Haberler››Güncel››TÜRK KIZILAYI GENEL BAŞKANI KINIK SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA İFTAR YAPTI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:16: Trump, ABD'de Kovid-19 vaka sayısının 1 milyonu aşmasını değerlendirdi Açıklaması - Haber 00:16: Katar Kovid-19 vakaları için 5 hastane ve 4 sağlık merkezi tahsis etti - Haber 00:14: Polisin şüphelendiği otomobilden silah ve kesici aletler ele geçirildi - Haber 00:12: ABD'li vekilden Çin yönetimi ve DSÖ Başkanına "soruşturma" çağrısı - Haber 00:08: 42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı - Haber 23:12: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini ücretsiz sunan tek devlettir - Haber 22:04: Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir - Haber 21:50: Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi - Haber 07:58: 5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak - Haber