Türk Kızılayı Genel Merkezi Yöneticilerinden Seçen'e Nezaket Ziyareti

Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç ,Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, Türk Kızılayı Yönetim Kurulu üyeleri Ercan Tan ve Türk Kızılayı Genel Başkan danışmanıMurat Ellialtı'dan oluşan heyet, Belediye Başkanı Atilla Seçen'i makamında ziyaret etti.

Türk Kızılayı Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Belediye Başkanı Seçen , tüm dünyada din, dil, ırk ve inanç ayrımı gözetmeksizin doğal afete uğramış veya zulüm altında bulunan insanlarayardım ulaştıran Türk Kızılayı'nın yaptığı hizmetlerin her türlü övgünün üstünde olduğunu belirtti. Seçen, Türk Milleti'nin yardımseverliğini de etkin bir şekilde ortaya koyan Türk Kızılayı yöneticilerine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç 'da bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak için geldikleri Nevşehir'de, Türk Kızılayı Nevşehir Şubesi'nin başarılı çalışmalar içerisinde olduklarını gözlemlediklerini belirterek, etkin hizmet anlayışı içerisindeNevşehir'inüst düzey yöneticilerine yönelik olarak bu tür ziyaretlerle de işbirliğinin her zeminde daha da güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Başkan Seçen, daha sonra ziyaretin anısına Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç'a anfora takdim etti.

Kaynak: Bültenler