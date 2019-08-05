Türk Kızılayı Havza'da hayır çarşısı açacak

Türk Kızılayı Havza
Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, ilçede hayır çarşısı açmak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Kızılay Havza Temsilciği tarafından açılacak ve 15 gün boyunca açık kalacak hayır çarşısında özellikle çocuklara yönelik giyim yardımı yapılacak.
Amaçlarının ailesinin bayramlık alamayacak durumda olan çocuklara bayramlık hediye ederek onların yüzünü güldürmek olduğunu ifade eden Çörekçioğlu, "Bir çocuğun yüzündeki mutluluk bizler için en kıymetli şey. Bu bilinçle gönüllülerimiz ile birlikte hayır çarşımızı bir an evvel açmak için çalışmaktayız. İnşallah bu bayram Havza'da bayramlığını almayan çocuğumuz kalmayacak. Tüm gönüllülerimize ve hayırseverlerimize ihtiyaç sahibi çocuklarımız adına teşekkür ediyorum." dedi.