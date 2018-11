Türk Kızılayı Kocaeli Şubesinden Yemen'e Yardım Çağrısı

16 Kasım 2018 Cuma 17:21



Türk Kızılayı Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, vatandaşları Yemen'deki yaşanan insani krizle ilgili başlatılan 'Umut Ol' kampanyasına destek vermeye davet etti.Yemen'deki insani krizin ilk günlerinden itibaren bölgede yardım çalışması yürüten 150 Yıllık İyilik ve Merhamet Çınarı Türk Kızılay, Aralık 2015 tarihinde başlattığı "Yemen'in Umuda İhtiyacı Var" bağışlarıyla bölge halkına destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Şubat 2016 tarihinde AFAD koordinasyonunda, birçok STK'nın desteğiyle un, şeker ve diğer gıda malzemeleri ile tıbbi malzemeden oluşan 5 bin 124 ton yardım malzemesini Mersin Limanından Aden Limanına gemiyle sevk edilmidi. Sonrasında Yemen halkına insani yardımda bulunmak için "Umudu Ol" kampanyası çerçevesinde hazırlanan gıdanın yanı sıra sağlık malzemesi ve sahra hastanesinin de bulunduğu 11 bin ton insani yardım malzemesi gemiyle bölgeye gönderilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.Her 10 dakikada 1 çocuk ölüyorYemen'de her 10 dakikada bir çocuğun hayatını kaybettiğini belirten Türk Kızılayı Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, "Birleşmiş Milletler'in yapmış olduğu çalışmalara göre çatışmalar dördüncü yılına girerken Yemen'de her 10 dakikada bir, 5 yaş altı çocuk önlenebilir nedenlerden dolayı hayatını kaybediyor. Yemen'deki kriz devam ederken halkın temel insani ihtiyaçları da artmaktadır. Toplam nüfüsun dörtte üçüne tekabül eden 22 milyon insan yardım ve korunmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle 'Umudu Ol' Yemen için şartlı nakdi bağış kampanyası başlatıldı. Yapılacak bağışlarla yakın bölgelerden gıda, hijyen malzemesi, tıbbi malzemeler temin edilerek Yemen halkına umut olunabilecek. Göndereceğiniz bağışlarınız için 'Umudu Ol' açıklaması ile Kurum bilgisi, isim-soyisim ve telefon numaranızı açıklamaya ekleyiniz" dedi.'Umudu Ol' kampanyası bağış hesap bilgileri:Hesap Sahibi: Türkiye Kızılay DerneğiHesap Adı : İzmit Kızılay ŞubesiHesap No : 1868-5546IBAN : TR77 0001 0001 6300 0018 6855 46 - KOCAELİ