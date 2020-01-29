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Türk Kızılayı'na, deprem bölgesine götürülmesi için yardım yağdı

Tuzla'daki Türk Kızılay'ı Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğüne, Elazığ'daki depremzedelere gönderilmesi için çok sayıda yardım malzemesi getirildi.

29.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:52Türk Kızılayı'na, deprem bölgesine götürülmesi için yardım yağdı
'daki Türk 'ı Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğüne, 'daki depremzedelere gönderilmesi için çok sayıda yardım malzemesi getirildi. Yardımların koyulduğu kolilerden adeta dev kuleler oluştu. Ayrıca yardım kolilerinden çıkan çocukların yazdığı notlar duygulandırdı. Yardım malzemelerinden oluşan koliler havadan görüntülendi.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için adeta tüm Türkiye bir araya geldi. Çok sayıda vatandaş, Tuzla'daki Türk Kızılay'ı Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğüne çeşitli yardım malzemeleri getirdi. Getirilen yardım malzemeleri çok sayıda koliye ve çuvala koyularak sınıflandırıldı. Yardım malzemelerinin koyulduğu kolilerden adeta dev kuleler oluştu. Yardımlar, Elazığ'daki depremzedelere ulaştırılmak üzere tırlara yüklendi.

Yardım malzemelerinin koyulduğu kolilerin oluşturduğu kuleler drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kızılay, Elazığ, Tuzla, Güncel

Kaynak: İHA

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