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Türk Kızılayı'ndan 65 yaş üstü ailelere gıda yardımı

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara gıda yardımı yapmaya devam ediyor.

31.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:48
Türk Kızılayı'ndan 65 yaş üstü ailelere gıda yardımı
Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara gıda yardımı yapmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağı çıkmaları kısıtlanmıştı. Bu kapsamda evden çıkamayan ailelere, Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi tarafından gıda yardımında bulunuldu.

Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Kızılayı Abana Temsilciliği tarafından Abana ilçesinde 65 yas ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunan 23 aileye gıda yardımında bulunduk. Türk Kızılayı olarak tarafımızdan gıda dağıtımlarına devam edilmektedir. Temsilcimiz Musa Erat beye teşekkürlerimi sunuyorum. Türk Kızılayı sizlerin emanetlerini yerlerine ulaştırmaya devam ediyor" dedi - KASTAMONU
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Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Türk Kızılayı, Kastamonu, Güncel
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