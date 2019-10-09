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Türk Kızılayı'ndan dar gelirli öğrencilere yardım

Türk Kızılayı Sorgun Şube Başkanlığı, Yeniyer Belediyesinin de katkı sunduğu organizasyonda öğrencilere giysi ve ayakkabı yardımında bulundu.

09.10.2019 16:10Türk Kızılayı'ndan dar gelirli öğrencilere yardım
Türk Kızılayı Sorgun Şube Başkanlığı, Yeniyer Belediyesinin de katkı sunduğu organizasyonda öğrencilere giysi ve ayakkabı yardımında bulundu.
Yeniyer Belediye Başkanı Burhan Güvenç, Türk Kızılay Sorgun Şube Başkanı Ali Ataşer ve Kızılay gönüllüleri Karakız Veli Uyar İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilere giysi ve ayakkabı yardımı yaptı.
Program sonrası konuşan Yeniyer Belediye Başkanı Burhan Güvenç, Türk Kızılay'ının afet, kan, göç, sağlık, barınma, sosyal yardım, ilk yardım, eğitim, gençlik alanlarında Türkiye ve dünyada faaliyet gösteren bir insani yardım kuruluşu olarak Türkiye'nin yüz akı olduğunu söyledi.
Güvenç, yardımlarından dolayı, Türk Kızılay Sorgun Şube Başkanı Ali Ataşer ve Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.

Türk Kızılayı, Kızılay, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

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