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Türk Kızılayı'ndan evsiz kalan aileye yardım

Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanlığı ekipleri, İnebolu'nun Sakalar köyünde çıkan yangında evsiz kalan aileye yardımda bulundu.

18.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:49Türk Kızılayı'ndan evsiz kalan aileye yardım
Türk Kızılayı Şube Başkanlığı ekipleri, 'nun Sakalar köyünde çıkan yangında evsiz kalan aileye yardımda bulundu.

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde İnebolu'nun Sakalar köyünde çıkan yangında evleri büyük oranda zarar gören Mustafa Hindioğlu ile aynı evde ikamet eden 10 kişilik ailesine yardımda bulundu. Kızılay ekipleri, aileyi ziyaret ederek, yatak, battaniye, mutfak seti, gıda paketi gibi ailenin temel ihtiyaçlarını görebilecek malzemeler ve yiyecek bıraktı. - KASTAMONU

Türk Kızılayı, Kastamonu, İnebolu, Güncel

Kaynak: İHA

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