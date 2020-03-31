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Türk Kızılayı'ndan Foça'da, 168 aileye gıda yardımı

TÜRK Kızılayı Foça Şubesi'nce ilçedeki ihtiyaç sahibi 168 aileye, gıda paketi ve kavurma yardımı yapıldı.

31.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:36
Türk Kızılayı'ndan Foça'da, 168 aileye gıda yardımı

TÜRK Kızılayı Foça Şubesi'nce ilçedeki ihtiyaç sahibi 168 aileye, gıda paketi ve kavurma yardımı yapıldı. Yardımların, şube tarafından temin edilerek, koronavirüs salgını nedeniyle ailelere ulaştırıldığı belirtildi.

Türk Kızılayı Foça Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi olan ilçedeki 168 aileye gıda yardımı yapıldı. Foça merkez ve mahallerinde yaşayan ailelere, 1'er gıda ve 2'şer kavurma paketi dağıtıldı. Kendilerine, dağıtım yapılan bölgelerde, mahalle muhtarlarının destek verdiğini belirten Türk Kızılayı Foça Şubesi Başkanı Muharrem Yeşilkaya, koronavirüs nedeniyle yaşanan sıkıntıyı aşma yolunda üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını söyledi. Yeşilkaya, Türk Kızılayı Foça Temsilciliği olarak Foça merkez ve mahallelerinde 168 aileye şubemiz imkanları ile satın alınan gıda paketi ve kavurma dağıtımı yaptık. Fevzipasa Mahallesi Muhtarı Yalçın Girgin ile yönetim kurulu ve şube üyelerimiz yardımları Foça Kaymakamlığı'nın sağladığı araçla evlerine kadar götürerek ailelere ulaştırdı. Yardım götürülen bölgelerin muhtarları da bize destek oldu. İlaveten Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanlığı tarafından gönderilen 100 adet gıda kolisi ile tespitini yaptığımız ihtiyaç sahiplerine Kızılay Genel Başkanlığı tarafından gönderilen 400'er lira para yardımını da ulaştırarak zor günleri atlatmalarında destek olmaya çalışacağız dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Kızılayı, Foça, Güncel
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