27.05.2019 18:07
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Türk Kızılayı'ndan gıda yardımı

Türk Kızılayı Şırnak Şubesi ve Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi yükümlülerin yakınlarına gıda yardımı yapıldı.

Türk Kızılayı Şırnak Şubesi ve Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi yükümlülerin yakınlarına gıda yardımı yapıldı.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan Kızılay Şube Başkanı Uzman Doktor Yakup Uslu, Kızılay'ın 150 yıllık bir iyilik çınarı olduğunu söyledi.
Uslu, ramazan ayı dolayısıyla kent genelinde bine yakın aileye gıda yardımında bulunmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Bugün, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yaptığımız protokol kapsamında ailelerimize gıda yardımında bulunduk." dedi.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz da yükümlülerin ailelerini emanet olarak gördüklerini belirtti.
Programa, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rezan Birlik ve yükümlülerin aileleri katıldı. Türk Kızılayı'ndan gıda yardımı Şırnak, Türk Kızılayı, Güncel
Kaynak: AA