Türk Kızılayı'ndan gıda yardımı

Türk Kızılayı Şırnak
Şubesi ve Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı
Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi yükümlülerin yakınlarına gıda yardımı yapıldı.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan Kızılay Şube Başkanı Uzman Doktor Yakup Uslu, Kızılay'ın 150 yıllık bir iyilik çınarı olduğunu söyledi.
Uslu, ramazan ayı dolayısıyla kent genelinde bine yakın aileye gıda yardımında bulunmayı hedeflediklerini dile getirerek, "Bugün, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yaptığımız protokol kapsamında ailelerimize gıda yardımında bulunduk." dedi.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz
da yükümlülerin ailelerini emanet olarak gördüklerini belirtti.
Programa, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka
, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz
, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rezan Birlik ve yükümlülerin aileleri katıldı.
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Kaynak: AA