Türk Kızılayı'ndan Kan Bağışında Bulunanlara Bronz Madalya

Kaynak: AA

Türk Kızılayı Beypazarı Şube Başkanlığı tarafından bir yıl içerisinde 10 sefer kan bağışında bulunan vatandaşlara bronz madalya verildi.Atatürk Parkındaki Kan Bağışı Mobil Aracı yanında düzenlenen etkinliğe Kaymam Can Aksoy, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Kızılay Şube Başkanı Ahmet Kavas, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Kan bağışında bulunan vatandaşlara Kaymakam Aksoy ve Belediye Başkanı Kaplan teşekkür etti.Daha sonra kan bağışında bulunan Yücel Atak, Hüseyin Yanık ve Sami Yavaş'a bronz madalya ve belgeleri takdim edildi.Türk Kızılayı Şube Başkanı Kavas, kan bağışında bulunan tüm vatandaşlara teşekkür etti.Kavas, "10 kez kan verene bronz, 25 olduğunda gümüş, 35 olduğunda da altın madalya ve belge veriyoruz. Allah kan bağışında bulunanlardan razı olsun. Bizim için anlamlı bir gün." diye konuştu.Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Özgür Bediz, okul olarak iki yıldır vatandaşları kan bağışı konusunda teşvik etmeye çalıştıklarını söyledi.Bediz, "Öğrencilerimiz yaş itibarıyla kan bağışçısı olabilecek konuma geldiklerinde kampanyaya da destek verecekler." dedi.