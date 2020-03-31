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Türk Kızılayı'ndan karantinadaki vatandaşlara yemek desteği

Türk Kızılayı Sakarya Şubesince, kentteki yurtlarda karantinada kalan vatandaşlar için 4 öğün yemek hazırlanıyor.

31.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:39
Türk Kızılayı Sakarya Şubesince, kentteki yurtlarda karantinada kalan vatandaşlar için 4 öğün yemek hazırlanıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından gelerek Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 6 yurdunda kalan 1749 vatandaş için üçü sıcak olmak üzere 4 öğün yemek Türk Kızılayı ekiplerince servis ediliyor.
Yurtların yemekhanelerinde büyük kazanlarda yapılan yemekler, hijyen kurulları çerçevesinde paketlenerek vatandaşlara ikram ediliyor.
Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde 42 ildeki 63 KYK yurdunda, yurt dışından gelen misafirleri ağırladıklarını söyledi.
Sakarya olarak 6 ayrı yurtta vatandaşları ağırladıklarını aktaran Tiryaki, "Burada kalan vatandaşlarımız odalarından çıkmaması amacıyla odlarına bıraktığımız sıcak su ısıtıcılarıyla çay ve kahve ikramıyla birlikte, 14 gün boyunca Türk Kızılayı olarak faaliyetleri sürdürüyoruz." dedi.
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Türk Kızılayı’ndan karantinadaki vatandaşlara yemek desteği

Kaynak: AA

Etiketler: Yurtlar Kurumu, Türk Kızılayı, Sakarya, Güncel

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Türk Kızılayı'ndan karantinadaki vatandaşlara yemek desteği
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