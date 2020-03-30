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Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık koronavirüse ilişkin yaptığı açıklamada, kan nakliyle tedaviye başlanacağını ve yoğum bakımdaki insanların daha önce hastalığı atlatmış insanlardan alınan örneklerle iyileştirileceğini dile getirdi.

30.03.2020 08:39 | Son Güncelleme: 30.03.2020 08:50
Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık , koronavirüs salgını ve tedavisine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan'ın sorularını cevaplayan Kızılay Genel Başkanı Kınık, salgının Çin'de ortaya çıktığı günden itibaren takipte olduklarını belirterek, bir afet operasyon merkezi oluşturduklarını söyledi ve kan nakliyle koronavirüs tedavisine başlanacağını duyurdu.

"300 SAHRA HASTANESİ DAHA HAZIRLIYORUZ'"

Salgının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ile koordine olarak çalıştıklarını anlatan Başkan Kınık "50 sahra hastanesini teslim etmiştik, şimdi 300 sahra hastanesi daha hazırlıyoruz" dedi.

50 MİLYON LİRA AYRILDI

Kınık, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı uygulamasının getirilmesiyle, İçişleri Bakanlığı'nın kurmuş olduğu Vefa gruplarıyla işbirliği içinde olduklarını dile getirdi. "Zaten sahadayız" diyen Kınık, ihtiyaç sahipleri için ilk etapta 50 milyon lira ayırdıklarını duyurdu.

Türk Kızılayı'ndan koronavirüs müjdesi! Kan nakliyle tedaviye başlanıyor
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık

KAN NAKLİYLE KORONAVİRÜS TEDAVİSİ

Koronavirüsle mücadelede birçok ülkenin de gündeminde olan 'plazma tedavisi' için önemli açıklamalarda bulunan Kınık, "Hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş, kanında da 2 haftadır virüs bulunmayan gönüllü bağışçılarımızı alıyoruz ve plazmalarını alıyoruz. Sıvı kısmını alıp diğer kısmını geri veriyoruz. Plazmada ne var? İmmunglobolin dediğimiz antikorlar var. Bu immunglobilinler, yoğun bakıma alınmış, solunum sıkıntısına girmiş, durumu kötüye giden riski yükselmiş vatandaşlarımız için onu uçurumun kenarından çekip alabilecek bir tedavi edici özelliği var" dedi.

SOFİSTİKE BİR LOJİSTİK SİSTEM KULLANILACAK

İlk grup hastalarının iyileşmeye başladığını belirten Kınık, bu hastalarla temas kuracaklarını belirterek " Gönüllü olacak vatandaşlarımızın plazlamalarını alacağız sofistike bir lojistik sistemle. Çünkü bunlar saatler içinde yoğun bakımlarda durumları kötüleşen insanlara yetiştirilmesi gerekiyor." dedi.

TEDAVİ İÇİN TARİH VERDİ

Bu haftayı hazırlık sürecinde geçireceklerini belirten Kınık, sonraki hafta da yavaş yavaş iyileşmiş olan hastalardan bu plazmaların alınmaya başlanacağını duyurdu.

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Etiketler: Koronavirüs, Kızılay, Kınık, Sağlık, Güncel

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