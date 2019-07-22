Türk Kızılayı'ndan kurban bağışı çağrısı

Türk Kızılayı Sinop
Şube Başkanı Kemal Albayrak, vatandaşlardan Türk Kızılayı'nın kurban kampanyasına destek olmalarını istedi.
Albayrak, vatandaşlardan Türk Kızılayı Sinop Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, kurum olarak 151 yıldır mazlum insanların yardımına koştuklarını söyledi.
Her Kurban Bayramı'nda milyonlarca insanın sofralarına kurban eti ulaştırdıklarını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:
"Vekaletle kurban kesim kampanyası ile dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanları, İslami kurallara uygun olarak kesilecek. Elde edilen etler, vekalet sahiplerinin adına gerçek ihtiyaç sahiplerine, sağlık kurallarına uygun olarak ve insan onurunu zedelemeden dağıtılacak. Her dönemde mazlum ve mağdurların yanında olan Kızılay'ın bu çalışmalarının hedefine ulaşabilmesi için vatandaşlarımızın verecekleri destek çok önem arz ediyor. O anlamda vatandaşlarımızdan kurbanlarını kurumumuza bağış yapmalarını bekliyoruz."