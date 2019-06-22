22.06.2019 11:39
Haberler » Güncel » Haber

Türk Kızılayı'ndan SANKO'ya platin madalya

Türk Kızılayı

SANKO Holding'e, Kızılay'a sağladığı desteklerden dolayı Platin Madalya Beratı verildi.

SANKO Holding'e, Kızılay 'a sağladığı desteklerden dolayı Platin Madalya Beratı verildi.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törene, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı. SANKO Holding'in platin madalya beratı, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık tarafından, Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu 'na takdim edildi. Aile ve kurum olarak, "devletimiz ve milletimizle varız" anlayışı ile hareket ettiklerini belirten SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, dünya genelinde ihtiyaç sahiplerine Türk milleti adına ulaşan Kızılay'ı başarılı çalışmalarından dolayı kutladı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
fahrettin koca , Kızılay , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:39 Kaman Ortaokulu'nun 52 yıllık mezunları bir araya geldi
12:39 Konut sektöründe yenilebilir enerji şart
12:39 - Rus İtfaiyeciler Yangından Kurtardıkları Kediyi Hayata Döndürdü
12:39 Besicilere "koyun kırkımı" uyarısı
12:38 Tatlı firması sahibi yeğenini öldüren dayı Lüks içinde yaşıyordu (ARŞİV)
12:37 Karadeniz'de artan deniz suyu ısısı, şiddetli yağışları tetikliyor
12:37 Selde yerle bire olan marketin ürünlerini vatandaşlar talan etti