Türk Kızılayı'ndan Vali Doğan'a Ziyaret

Türk Kızılayı
Genel Müdür Danışmanı Hüseyin Bektaş
ve beraberindeki heyet, Hatay
Valisi Rahmi Doğan
'a ziyaret etti.
Valilik internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Vali Doğan
, ziyarette, olağanüstü hallerde ve afetlerde Türk Kızılayı'nın devletin güler yüzü ve şefkat eli olarak her zaman zorda kalanın yanında olduğunu belirtti.
Türk Kızılayı'nın kurulduğu günden bu yana sadece Türkiye
'de değil dünyanın dört bir yanında her zaman ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan ilk kurum olduğunu ifade eden Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bektaş ise Türk Kızılayı'nın Türkiye'de ve dünyada, insani yardım hizmetinde model alınan ve insanların en zor anlarında yanındaki kuruluş olma yolunda çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.
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Kaynak: AA