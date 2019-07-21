Türk Kızılayı'ndan yardım

Türk Kızılayı Ereğli Şubesi, ilçede etkili olan sağanak sonrası evleri hasar gören 14 aileye yardımda bulundu.

Şube Başkanı Yaşar Ciğer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede etkili olan sağanağın ardından evleri hasar gören ailelere yönelik yardım çalışması başlattıklarını söyledi.

Bu doğrultuda tespit edilen 14 aileye gıda, temizlik ve değişik malzemelerden oluşan yardımların evlere teslim edildiğini ifade eden Ciğer, "Mevlam bize böyle bir doğal afet bir daha yaşatmasın, inşallah." dedi.

Kaynak: AA