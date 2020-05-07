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Türk Kızılayı'nın acil kan bağışı çağrısına Bandırmalılar destek verdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Türk Kızılayı'nın kan bağışı çağrısında 3 günde 300 ünite kan toplandı.

Türk Kızılayı'nın acil kan bağışı çağrısına Bandırmalılar destek verdi
07.05.2020 16:20 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:36
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Türk Kızılayı'nın kan bağışı çağrısında 3 günde 300 ünite kan toplandı.
Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın "Acil kan ihtiyacı" başlığıyla videolu paylaşım yapması üzerine Bandırma ilçesindeki vatandaşlar, iftar sonrası Bandırma Cumhuriyet Meydanındaki kan toplama aracına gitti. Kan arabasında 3 günde 300 ünite kan toplandı.
Türk Kızılayı Bandırma Şube Başkanı Halil Özümüt, yaptığı açıklamada, kan vermeye gelip de yoğunluktan kan veremeyen vatandaşların olduğunu belirterek kan arabasının hafta başında tekrar Bandırma'ya geleceğini söyledi.
Özümüt, kan verenlere Kızılay Bandırma Şubesi tarafından çay ve bisküvi ikram edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Kızılayı, Balıkesir, Bandırma, Güncel, Haber

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