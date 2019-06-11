Türk Kızılayı'nın kuruluşunun 151. yıl dönümü

Türk Kızılayı Hakkari
Şube Başkanı Recep Bozkurt
, Kızılay'ın kuruluşunun 151. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bozkurt, mesajında, Türk Kızılayı'nın dünyanın sayılı yardım kuruluşları arasında olduğunu ve yardımseverlerin desteği ile ihtiyaç sahiplerinin umutlarını yeşertmeye devam ettiğini belirtti.
Mesajında, Kızılay'ın kuruluşuyla ilgili bilgilere yer veren Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:
"Bölgesinin en büyük, dünyanın ise sayılı insani yardım kuruluşlarından olan Türk Kızılayı, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan Kıbrıs
Barış Harekatı'na kadar geçen sürede Türkiye
'nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ve hastalanan 100 binlerce askerin yardımına koştu."
Türk Kızılayı'nın toplumsal dayanışmanın sağlanmasına ve sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmasının yanı sıra yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırması gibi önemli görevler üstlendiğini ve birçok konuda öncü olduğunu dile getiren Bozkurt, mesajında şunları kaydetti:
"Türk Kızılayı sağlık, sosyal yardım, gençlik ve eğitim alanlarında da hizmetler sunuyor. Kızılay, Balkanlar'dan Orta Asya
'ya, Orta Doğu
'dan Afrika
'ya, Güney Asya
'dan Kafkaslar'a kadar dünyanın neresinde bir insan acısı varsa onu dindirmek için çaba gösteriyor. Bugün Suriye
'de, Irak
'ta, Somali
'de, Endonezya'da, Yemen
'de, Gazze
'de ve daha birçok ülkede başarılı insani yardım operasyonu yürüten Türk Kızılayı ülke sınırları içinde ise her yıl milyonlarca insana yardım eli uzatmayı sürdürüyor.Bu vesileyle Türk Kızılayı'nın 151. kuruluş yıl dönümünü tebrik eder, Kızılay Hakkari Şubesi olarak daha nice 151 yılları görmeyi ve insanlığa hizmet vermesini temenni ederim."
Kaynak: AA
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