Türk Kızılayı Tatvan Şubesi Faaliyete Başladı

29 Kasım 2018 Perşembe 16:34



29 Kasım 2018 Perşembe 16:34

Türk Kızılayı, Tatvan ilçesinde şubesini açarak faaliyetlerine başladı.Türk Kızılayı Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar, yaptığı açıklamada, insani yardım hizmetinde model alınan ve insanların en zor anlarında yanındaki kuruluş olan Türk Kızılayı'nın ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattığını söyledi.Ulusal ve uluslararası alanda insani yardımda markalaşmış bir kurum olduklarını ifade eden Taşar, "Şubemizin hizmete girmesiyle ilçemizde faaliyetler daha dinamik hale geldi. Amacımız daha fazla insana yardım eli uzatmak. Şubemizi açtığımız bugün itibarıyla faaliyetlerimize başladık." diye konuştu.