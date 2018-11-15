Türk Kızılayı-Türkiye Maarif Vakfı İş Birliği

Türk Kızılayı
ve Türkiye
Maarif Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Türk Kızılay İstanbul
merkezinde gerçekleşen imza törenine, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık
, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün
katıldı.
Yurt içi ve dışında eğitim faaliyetleri yürütülerek insani yardım, bilimsel, kültürel, akademik, sosyal, sportif ve sağlık alanlarında ortak projelerin geliştirilmesi planlanan protokol öncesinde konuşan Kınık, "Maarif Vakfı bir irfan ordusuyla dünyadaki ızdırabın dindirilmesi için, insanların en çok ihtiyaç duyduğu bilgi ve irfanı devletin desteğiyle dünyanın mazlum coğrafyalarına ulaştırmaya gayret ediyor." dedi.
Kerem Kınık, "Maarif Vakfımız, bunları sadece insanlık adına ve milletimizin sahip olduğu evrensel değerleri bu insanlara taşımak, meslek, bilgi ve yetkinlik kazandırmak ve kendi hayatlarını, ülkelerini ve toplumlarını kalkındırabilecek bir kapasite kazandırmak için, bundan önceki bazı terörist organizasyonlarda gördüğümüz gibi başka hiçbir ajanda gütmeksizin, tamamen açık bir stratejiyle, toplumların birbirlerine olan dayanışması perspektifiyle gerçekleştiriyorlar. Bizler de yoksullara ihtiyaç sahibi olan ülkelerdeki bu toplumlara zaten Kızılay olarak gerek afet gerek normal zamanlarda insani destek ve afet temelli desteklerimizi sürdürüyorduk." şeklinde konuştu.
İki kurumun iş birliğiyle özellikle Maarif Vakfı'nın okullarında okuyan yoksul öğrencilerin desteklenmesi, insani ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında önemli çalışmalar yapılacağını aktaran Kınık, "Buralar, Kızılaycılık faaliyetleri ve toplumsal dayanıklılık oluşturma noktasında birtakım eğitimlerin verileceği, bizim için de gerçekten maliyeti düşüren, yaygınlığımızı artıran mekanlar olacak. Ümit ediyorum iki saygın kurumun birlikteliği, iki kurumun kapasitesinin çok ötesinde faydalar ve sinerji doğuracaktır." diye konuştu.
"Dünyanın her yerinde Kızılay'ın bayrağını görüyoruz"
Akgün de önemli ve anlamlı bir protokol imzaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Dünyanın neresine giderseniz gidin mazlum ve mağdur insanların acılarını dindirmek, yaralarını sarmak için Türk Kızılayı'nın bayrağını görüyoruz. İnsani yardımda bulunuyorlar. Biz de Kızılay ile aynı amaca hizmet ettiğimize inanıyoruz. Gelişmekte olan ülkelerde açmış olduğumuz okullar vasıtasıyla 21. yüzyılın en çok ihtiyaç duyulan kaliteli ve nitelikli insan gücünü yetiştirerek Türkiye'nin merhamete, insan sevgisine dayalı kültürünü oralara taşıyarak, o ülkelerin gelişme ve kalkınmasına yardımda bulunuyoruz. Aynı zamanda halklar arasında kalıcı ilişkilerin geliştirilmesi konusunda beşeri sermayesini yetiştirerek Türkiye dostu insanlar yetiştirmek istiyoruz. İstiyoruz ki iyi insanlar, güzel insanlar yetiştirelim. Böylece halklar arasındaki kardeşliğin gelişmesine ve dünyada iyiliğin, barışın ve huzurun yayılmasını istiyoruz. Bu anlamlı davada Türk Kızılayı ile beraber bütün uluslararası ortamlarda bu amaca hizmet etmek için bu protokolü imzaladık."
15 Kasım 2018 Perşembe 15:49