Türk Kızılayı Yemen'de 500 Gıda Kolisi Dağıttı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Türk Kızılayı
'nın Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç
eşliğinde Aden'de gıda kolileri dağıtmasıYardım kolilerini alan YemenlilerTürk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç'un açıklamalarıTürk Kızılayı Yemen'in geçici başkenti Aden'de iç göçmen ve ihtiyaç sahibi ailelere 500 gıda kolisi dağıttı.
Aden kentinin kuzeyindeki Dar Saad ilçesi ile batısındaki Bureyka ilçelerinde gerçekleştirilen dağıtım sırasında Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can
, Kızılay Uluslararası Programlar Yöneticisi Selçuk
Öztürk ve Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın
'ın yanı sıra Yemenli yetkililer hazır bulundu.
Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Turunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taiz
, Hudeyde ve Beyda illerinden gelip Dar Saad ilçesine yerleşen iç göçmenlere 420, Bureyka ilçesindeki Mehram Kampı'ndaki göçmenlere de 80 koli dağıttıklarını söyledi.
Yardımların Türk Kızılayı'nın Yemen'deki illere yaptığı insani yardım projesi kapsamında ve İslam'ın da davet ettiği kardeşlik ilkesini gerçekleştirmek amacıyla gerçekleştirildiğini aktaran Turunç, Yemen'deki savaşın insanların hayatlarını ciddi şekilde etkilediğini ve insanların temel gıdaya ulaşmasını zorlaştırdığını ifade etti.
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Kaynak: AA