Türk Kızılayı Yönetimi Nevşehir'de

Türk Kızılayı
Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç
başkanlığındaki heyet, Nevşehir
Belediye Başkanı Atilla Seçen'i ziyaret etti.
Turunç ve beraberindeki dernek yöneticileri, Nevşehir Belediye Başkanı Seçen'i ziyaret ederek, görüşme yaptı.
Türk Kızılayı Nevşehir Şubesinin çalışmalarını incelediklerini ve etkin hizmet anlayışı içinde olduklarını gözlemlediklerini dile getiren Turunç, ziyaret ettikleri kentlerde görüşmelerde bulunarak, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.
Başkan Seçen de tüm dünyada din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin doğal afete uğramış veya zulüm altında bulunan insanlara yardım ulaştıran Türk Kızılayı'nın hizmetlerinin her türlü övgünün üstünde olduğunu belirtti.
Seçen, Türk milletinin yardımseverliğini de etkin bir şekilde ortaya koyan Türk Kızılayı yöneticilerine çalışmalarında başarı diledi.
Seçen tarafından Turunç'a ziyaretin anısına yöresel el sanatı ürünlerinden çanak amfora hediye edildi.
Programda, Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can
, Yönetim Kurulu üyeleri Ercan Tan
ve Genel Başkan Danışmanı Murat Ellialtı ile Nevşehir Şube Başkanı Ercan Civelek de hazır bulundu.
İsmail Hakkı Turunç,Nevşehir,Türk Kızılayı
Kaynak: AA