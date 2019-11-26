Haberler » Güncel » Türk Kızılayın Arnavutluk'a giden yardım tırları uğurlandı - DÜZCE - Haber

Türk Kızılayın Arnavutluk'a giden yardım tırları uğurlandı - DÜZCE

Türk Kızılay, Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki depremzedelere ulaştırılmak üzere battaniye, çadır ve hijyen seti dolu 2 tır gönderdi.

26.11.2019 19:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:45
Türk , 'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki depremzedelere ulaştırılmak üzere battaniye, çadır ve hijyen seti dolu 2 tır gönderdi.
Ankara'dan yola çıkan 2 bin 750 battaniye ve 100 hijyen seti bulunan tır, Düzce'deki Türk Kızılay Batı Karadeniz Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi Deposu'na ulaştı. Burada bekletilen tıra da bin kişi kapasiteli 120 çadır yüklenmesinin ardından, araçlar ve Türk Kızılay ekibi, akşam saatlerinde lojistik depo görevlileri tarafından uğurlandı.
Merkez Müdürü Zafer Kamber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ardından gece geç saatlerde Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın talimatıyla batı bölgelerindeki tüm Afet Bölge Merkezleri'nin teyakkuz haline geçirildiğini anlattı.
Arnavutluk Kızılhaçı ile yapılan görüşmelerde yardımların ulaştırılması için talimat verildiğini aktaran Kamber, Ankara'dan 2 bin 750 battaniye ve 100 hijyen setinin bulunduğu tırın yola çıktığını kaydetti.
Kamber, "Biz de burada Bölge Afet Yönetim Merkezi olarak bin kişi kapasiteli toplam 120 çadırı yükleme işini tamamladık ve kardeş Arnavut halkına göndermek üzere hazırladık. Toplam 6 personel ülkemizden yola çıkıyor. Bosna Hersek'te bulunan delegasyonumuzdan da 3 uzman personel Tiran'a hareket etmiş durumda." diye konuştu.
Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 16 kişi hayatını kaybetti.
Türk Kızılayın Arnavutluk'a giden yardım tırları uğurlandı - DÜZCE

Arnavutluk, Kızılay, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:10 Kalın: "S-400'ler NATO güvenlik sistemine ya da hava savunma sistemine entegre edilmeyecek"
20:10 Doktor, boşandığı eşine tekme tokat saldırdı
20:08 - Times Meydanı kemençe, tulum ve horon ile inledi
20:08 Bursa'da "hırsızlık çetesi" şüphelileri yakalandı
20:07 - Rus askeri uydusu yörüngeye yerleşti
19:26 Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den dikkat çeken deprem açıklaması: Minimum 7,2 şiddetinde olacak
18:47 Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var
18:27 Yargıtay, verdiği kararla çocukların küçük yaşta evlenmelerine vize verdi
18:07 İstanbul barajları alarm veriyor! Doluluk son 10 yılın en düşük 2'nci seviyesinde
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
22:24 Süper Lig'de 12. hafta tamamlandı! İşte puan durumu
26.11.2019 20:12:33