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Türk Kızılayın "Kolide ne var?" yardım kampanyası

Türk Kızılayın 150. kuruluş yıl dönümü kapsamında televizyon program yapımcısı Esra Erol ile iş birliği ve Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen ve bu yıl da devam eden "Kolide ne var?" kampanyasının Düzce'den başladığı bildirildi.

14.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:30Türk Kızılayın
Türk Kızılayın 150. kuruluş yıl dönümü kapsamında televizyon program yapımcısı Esra Erol ile iş birliği ve Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen ve bu yıl da devam eden "Kolide ne var?" kampanyasının 'den başladığı bildirildi.
Türk Kızılay Düzce Şubesinden yapılan açıklamada, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, yönetim kurulu üyeleri İdris Çalışkan, Mustafa Bilgin ve Türk Kızılay Batı Karadeniz Lojistik ve Afet Yönetim Merkezi Müdürü Zafer Kamber'in ihtiyacı bulunan ilkokullara ulaştırmak üzere koliler gönderdiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Aydın, 1500 ilkokula ulaşma amacıyla başlatılan kampanyada 750 ilkokula ulaştıklarını kaydetti.
Merkezden gönderilen kolilerin Kütahya ve Afyon illerindeki ilkokullara gideceğini belirten Aydın, 1500 ilkokula ulaşmak için çalışmaların süreceğini bildirdi.
Aydın, Düzce'de de taşımalı sistemle köylerden ilçelerdeki okullara gelen öğrencilerle ilgili teşkilatlarının çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Esra Erol, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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