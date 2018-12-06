Türk Kızılayına Bir Milyon Yardım "Çağrısı"

06 Aralık 2018 Perşembe 12:11



06 Aralık 2018 Perşembe 12:11

MEHMET AKİF PARLAK - Türk Kızılayı, BM Dünya Gıda Programı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğiyle yürütülen "Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı Programı" kapsamında 2 yıl önce oluşturulan "168 Çağrı Merkezi", Suriyeliler başta olmak üzere Irak, Filistin, Lübnan ve Afganistan gibi ülkelerden gelenlerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla hizmet veriyor.AA muhabirinin Kızılay Kart Nakit Temelli Destek Programları Koordinatörlüğünden aldığı bilgiye göre, Suriyeliler başta olmak üzere Irak, Filistin, Lübnan, Afganistan, Pakistan, İran ve bazı Afrika ülkelerinden gelenlerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı Programı" hayata geçirildi.Merkezdeki 28 operatör, haftanın 7 günü 08.00-18.00 saatlerinde gelen çağrılara Arapça, İngilizce, Farsça, Peştuca ve Türkçe yanıt veriyor.2 yıldır hizmet veren çağrı merkezine bir milyonuncu aramayı, Gaziantep'in Nizip ilçesinden Suriyeli F.S. yaptı. F.S, görüşmede, adına düzenlecek Kızılay Kart'ın hazırlanıp hazırlanmadığını sordu.2017'de 534 bin 881 çağrıyı karşılayan operatörler, bu yılın ocak-kasım döneminde 465 bin 119 aramaya yanıt verdi. Bu yılki çağrıların 242 bin 221'i ise erkeklerden geldi.En çok arama İstanbul'danYılın 11 aylık ödeminde en çok aramayı 76 bin 426 rakamı ile İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklular yaptı. Diğer çağrıların 55 bin 689'u Gaziantep, 44 bin 292'si Şanlıurfa, 42 bin 12'si Hatay, 27 bin 778'i Adana ve 23 bin 522'si Ankara'dan oldu.Çağrı Merkezi Takım Lideri Nurcan Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının arayanlara daha etkin ve sistematik hizmet vermek olduğunu söyledi.Arayan kişiler ile misafir gibi konuştuklarını belirten Dağ, şunları kaydetti:"Bugün itibarıyla 1 milyon çağrıya ulaştık. Çağrıların içeriği değişiyor ama en çok yardım kartlarının çıkıp çıkmadığını sormak için arıyorlar. Tabii sadece bilgi almak veya ihtiyaçlarını söylemek için aramıyorlar, bunun yanında kendilerine verdiğimiz destekten dolayı Türkiye'ye ve Türk Kızılayı ailesine teşekkür etmek için de çok arayan oluyor. Türkiye'nin misafirperverliğini onlara en iyi şekilde aktarmak bizim için çok önemli. Bunu kendimize görev olarak görüyoruz. Yeri geliyor arkadaşlarımız yemek saatlerinden kısıyorlar, yeri geliyor mola sürelerinden kısıyorlar. Amaç, onların ihtiyacını en kısa sürede karşılamak. Bu tarz güzel geri dönüşler olduğu zaman biz daha çok seviniyoruz."