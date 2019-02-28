Türk Kızılayına Gönüllü Dopingi

Kaynak: AA

BURAK BİR - Erzurum'da, Türk Kızılayı Erzurum Şubesi, Genç Kızılay ve üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllüler, kan stoklarındaki düşüş sebebiyle başlattıkları kampanya sayesinde kentteki kan ihtiyacı sorununu büyük oranda çözdü.Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan stoklarının düşmesi üzerine geçen ay yaptığı "Acil kan bağışı" çağrısının ardından Türk Kızılayı Erzurum Şubesi, Genç Kızılay ve Atatürk Üniversitesi Genç Kızılay Kulübü üyesi gönüllüler harekete geçti.Bu çerçevede bağışçılardan kan alınması için soğuk havanın sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentin Yakutiye ilçesindeki Havuzbaşı semtine kan bağışı toplama aracı konuşlandırıldı.Ayrıca aynı semte bağışçıların ısınması için çadırlar kurulup kan bağışı yapanlara yiyecek ve içecek ikramında bulunulması amacıyla Türk Kızılayı Erzurum Şubesine ait bir ikram aracı yerleştirildi.Üniversite öğrencisi gönüllü gençlerin de desteği ile zaman zaman vatandaşların dikkatini çekmek için müzik çalınan bu alanda 5 günde 300 ünite kan bağışı yapılması sağlandı.Özellikle bu alanda yürütülen çalışmalar başta olmak üzere kent genelinde sürdürülen kampanya sonucu Türk Kızılayı Erzurum Şubesi, kentin kan ihtiyacının yüzde 90'ını karşılar duruma geldi.Türk Kızılayı Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil, AA muhabirine yaptığı açıklamada gönüllülerin verdiği destek neticesinde kan stoğunda normal seviyenin üstüne çıktıklarını belirterek, gönüllülere ve gösterdikleri ilgi nedeniyle vatandaşlara teşekkür etti."Bir kan bir candır"Kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bozhalil, "Bir kan bir candır. Bana da bağışlayan vatandaşlarımıza da lazım olabilir. Gönüllülerimiz ve Kızılay İl Gençlik Kollarının yardımları neticesinde Erzurum'da kan ihtiyacının yüzde 90'ını karşılar hale geldik. Bundan dolayı gururluyuz. Benzer kampanyalar yapacağız. Vatandaşlarımızdan kan bağışına ihtimam göstermelerini istirham ediyoruz." dedi.Genç Kızılay Erzurum Başkanı Kerem Bozhalil (24) de kan stoklarındaki düşüş sebebiyle bu ay Havuzbaşı'nda gönüllülerle başlattıkları kampanyaya atıfta bulunarak, 5 günde 300'ün üzerinde kan bağışına ulaştıklarını söyledi.Kampanya ile kan bağışında artış sağladıklarına dikkati çeken Bozhalil, "Havuzbaşı semtinde günlük ortalama 25-30 arası kan alımı yapılırken şu an ortalamamızı 75-80 üniteye çıkardık. Bu artışta eksi 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında gönüllülerimizin gösterdiği olağanüstü çabanın etkisi büyük." açıklamasında bulundu.Kerem Bozhalil, bir kişinin yaptığı kan bağışının 3 kişinin hayatını kurtardığına işaret ederek, "Genç öğrencilere bize katıldıkları zaman vicdani olarak çok rahatlayacaklarını söylemek istiyorum, gençler Türk Kızılayı gönüllüsü olsun." ifadelerini kullandı.Atatürk Üniversitesi Genç Kızılay Kulübü Başkanı Muhammet Tamer Alak (22) ise insanlık adına bir şeyler yapabilmek için Türk Kızılayı gönüllüsü olduğunu söyleyerek, "Kan bağışı noktasında aile ortamı var. Herkes burada birbirine yardımcı olmaya çalışıyor." diye konuştu.Alak, Türk Kızılayında gönüllü olarak faaliyetlerine devam edeceğini sözlerine ekledi.