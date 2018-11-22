Türk Kızılayınca Bafra'da "Afet Deposu" Oluşturuluyor

Türk Kızılayı Bafra
Şubesince ilçede oluşturulan afet deposunun çalışmaları sürüyor.
Türk Kızılayı Genel Müdür Danışmanı Orhan Kılıç
, Türk Kızılayı Bafra Şube Başkanı Osman Genç
ve Bafra şubesi yönetim kurulu üyesi Erol Aksoy
ile depo oluşturma çalışmalarını inceledi.
Genç, afet deposunun ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, Türk Kızılayı'nın doğal afetler sonrasında afetzedelere acil beslenme hizmeti verdiğini, acil barınma konusunda ise devletin ilgili kurumlarına yardımcı rol üstlendiğini anlattı.
Türk Kızılayı'nın mobil ekmek fırını, mobil mutfak ve mobil ikram araçları ile kaliteli ve hızlı hizmetle afetzedelerin yanında yer aldığını belirten Gen, "Ankara
ve Erzincan
'da çadır üretim atölyesi bulunan Türk Kızılayı, yurt içi ve yurt dışı insani yardım çalışmalarında uzun süreli kullanılabilen afet çadırlarının yanı sıra ihtiyaca yönelik özel çadırlar da üretmektedir. Bölgemizde olası bir afette afetzedelerin ihtiyacını karşılayabilecek afet deposu yapma kararı aldık. İnşallah en kısa sürede bitireceğiz." dedi.
Orhan Kılıç,CEO,Türk Kızılayı,Bafra
22 Kasım 2018 Perşembe 13:04