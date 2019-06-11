Türk Kızılayından çocuklara ayakkabı yardımı

Türk Kızılayı
tarafından Türk ve Suriyeli 327 çocuğa ayakkabı yardımında bulunuldu.
Türk Kızılayı Antakya
Şube Başkanı Şemsettin Günay, yaptığı açıklamada ilçede tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlarının sürdüğünü belirtti.
Bağışçıların sağladığı destekleri mağdurlara ulaştırdıklarını ifade eden Günay, " Bir ayakkabı firması tarafından Türk Kızılayı'na bağışlanan ayakkabıları, Türk ve Suriyeli çocuklarımıza dağıtıyoruz. Dünyanın sayılı, bölgesinin ise en güçlü insani yardım kuruluşu olan Türk Kızılayı, yardımseverlerin her geçen gün artan güveni ve desteği ile ihtiyaç sahiplerinin umutlarını yeşertmeye devam edecektir." dedi.
Günay, yardımların bundan sonrada tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda süreceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
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