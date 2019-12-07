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Türk Kızılayından evi yanan aileye yardım

Menteşe ilçesindeki yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileye yardımda bulunuldu.

07.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:52Türk Kızılayından evi yanan aileye yardım
Menteşe ilçesindeki yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileye yardımda bulunuldu.
İlçe merkezine 18 kilometre mesafedeki Mahallesi'nde çıkan yangında evi hasar gören 40 yaşındaki Mutlu Demir ve ailesini ziyaret eden Türk Kızılayı ekibi, battaniye, kışlık giysi, çocuklar için okul eşyası ve temel gıda maddelerinden oluşan yardım malzemelerini aileye teslim etti.
Ailenin evinde çıkan yangında kullanılamaz hale gelen eşyaların tespitini yapan ekipler, ihtiyaç duydukları temel eşyalarla ilgili de Mutlu Demir'den talep dilekçesi aldı.
Öte yandan, yangın sırasında evde mahsur kalan 70 yaşındaki felçli İbrahim Demir'i kurtaran jandarma ekipleri de aileyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Demir ailesi desteklerinden dolayı Kızılay ekiplerine teşekkür etti.
Mutlu Demir, felçli amcası jandarma ekipleri tarafından kurtarıldığı için mutlu olduklarını belirterek, "İçeride hiçbir şey kalmadı. Devletimizden Allah razı olsun. Kızılay'dan her türlü yardım yapıldı. Allah bin kere razı olsun. ekiplerimiz de geldi. Amcamla ilgilendiler. Her hangi bir ihtiyacımız olup olmadığını sordular." diye konuştu.
İbrahim Demir de kendisini kurtaran ekiplere, teşekkür etti.

Türk Kızılayı, Mutlu Demir, Yerkesik, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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